Hartverscheurende uitkomst voor Hirschi na weergaloze solo: "Ik voel me triest, ik was er al twee keer zo dicht bij"

Liefhebbers van attractief koersen zullen meegeleefd hebben met Marc Hirschi in de negende Tourrit. De Zwitser is één van de renners die in de eerste Tourweek een sterke indruk naliet. In de rit naar Laruns vertrok hij op zo'n 100 kilometer lange aankomst voor een lange solo.

Heel straf dat hij op de beklimmingen voorop bleef, terwijl het ook bij de klassementsmannen volop koers was. Pas op twee kilometer van de aankomst kwamen die erbij. Dan nog perste Hirschi er in de spurt alles uit en moesten Pogacar en Roglic hun sprintersbenen aanspreken om er nog over te komen. TELEURSTELLING Feit is wel dat Hirschi achterblijft met een derde plaats na zo lang alleen op kop te hebben gereden. "Ik voel me triest", reageert de teleurgestelde Sunweb-renner begrijpelijk. "We wisten dat ik mij moest focussen op mijn plan. Het enige wat ik kon doen, is zo dicht mogelijk bij de finish geraken." Er werd hem zeker niets cadeau gegeven. "Het was niet zoals gisteren, toen ze tijd weggaven aan de ontsnapping. Ik ben supertevreden met mijn prestatie, maar ik was er nu al twee keer heel dicht bij. En opnieuw word ik nipt verslagen", verwijst Hirschi ook naar de tweede etappe toen hij tweede werd achter Alaphilippe.