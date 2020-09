Lotto Soudal speelt al zijn derde renner kwijt in de Tour: "Het was vooral wonden likken"

Een volgende opgave in de Tour is een feit bij Lotto Soudal, de derde nadat eerder Gilbert en Degenkolb huiswaarts keerden. Ook Steff Cras zal de Ronde van Frankrijk niet kunnen uitrijden. Cras haalde het einde van de negende etappe niet.

Cras stapte af net voor de top van de Marie Blanque. "Mijn rug voelde van bij de start ongemakkelijk. Ik heb nog altijd een beetje last van het vallen op de eerste dag. De afgelopen dagen vielen goed mee omdat er nog niet zo zwaar gekoerst was. Op de eerste klim vandaag kon ik geen 200 Watt rijden. Dan weet je dat het een lange dag kan worden."

De strijdvaardigheid was er wel nog bij de Kempenaar. "Ik heb er alles aan proberen te doen om binnen tijd aan te komen. Als je vanuit uw rug geen kracht kunt zetten... Uw benen willen wel rijden, maar je kunt gewoon geen kracht zetten. Dan is dat heel jammer."

Op deze manier kan ik niet verder

Uiteraard had Cras zich zijn debuut in de Tour wel anders voorgesteld. "Het was vooral wonden likken, zo kun je het samenvatten. Ik heb zo lang mogelijk mijn best blijven doen. Op deze manier kan ik niet verder. Ik denk dat het aan de orde is om daar eerst van te herstellen."