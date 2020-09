Richie Porte heeft fantastisch nieuws! Zijn vrouw is bevallen van een dochter

Het gaat goed met Richie Porte. De klimmer van Trek-Segafredo doet het niet slecht in de Tour de France en vrijdag kreeg hij nog eens extra goed nieuws. Zijn vrouw is namelijk bevallen van een dochter.

Richie Porte vertelde het zaterdag in een reactie na de achtste etappe bij zijn ploeg Trek-Segafredo. "De afgelopen dagen waren vreemd, want mijn vrouw stond op het punt om te bevallen. We hebben een dochter gekregen", aldus Porte.

Het dochtertje heeft de naam Eloise gekregen. Richie Porte had er graag bijgeweest, maar hij wist dat het mogelijk was dat hij het zou missen door de Tour de France. "Ik had er graag bijgeweest, maar de Tour is een doel. Het worden nog lange weken, maar ik kijk ernaar uit om bij hen thuis te zijn", vertelde een gelukkige Richie Porte.