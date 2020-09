Sven Nys niet te spreken over al het publiek langs de weg: "Renners moeten elke dag testen ondergaan, maar langs andere kant worden de spelregels niet gevolgd"

De eerste etappe in de Pyreneeën zorgde voor spektakel, maar er vielen ook andere opvallende zaken te noteren. Zo stonden er heel wat supporters langs de kant van de weg.

In de huidige situatie met het coronavirus viel het natuurlijk op hoeveel supporters er bij elkaar stonden op de eerste beklimmingen in de Pyreneeën. Van social distancing was geen sprake en sommige mensen hadden zelfs geen mondmasker op.

Sven Nys gaf op Twitter een reactie op de gebeurtenissen. "De renners moeten elke dag testen ondergaan, ze mogen hun hotel niet verlaten en er moeten investeringen gebeuren. Dan moeten ze vaststellen dat de spelregels niet gevolgd worden aan de andere kant", aldus Nys.