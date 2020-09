Vueltawinnaar van 2015 beleeft zwanenzang op weg naar Laruns en moet Tour de France verlaten

Een triest zicht om één van de grote namen zo afscheid te moeten zien nemen van de Tour de France. De Tour gaat verder zonder Fabio Aru. Diens gloriejaren zijn alweer enkele jaren geleden, maar het is toch een pijnlijke exit voor hem.

Aru is toch een renner die ferme adelbrieven kan voorleggen. In 2015 was hij de beste in de Vuelta. Ook is hij de enige uit het Tourpeloton van dit jaar die al eens de leiderstrui gedragen had in de drie grote ronden. De Tour van 2020 werd voor hem echter geen succes.

AL SNEL OP ACHTERSTAND

In de etappe van Pau naar Laruns ging het al heel erg snel veel te rap voor Aru. Hij werd op minuten afstand gereden en reed maar kort voor de bezemwagen uit toen er zelfs nog niet eens een echte vlucht vertrokken was. Toen zag het er al barslecht uit.

Aru zong het nog een lange tiijd op zijn eentje uit, tot het echter geen zin meer had. De bezemwagen pikte hem op, Aru stapt uit de Tour de France 2020.