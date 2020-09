Wout van Aert klimt met de beteren mee op de Col de la Hourcère, Hirschi tegen de rest in finale

Wout van Aert kan en wil elke dag wel. Ook in de negende etappe van de Tour moet hij dus weer aan de bak. Op de Col de la Hourcère, de eerste beklimming van de dag, maakte Van Aert een goede indruk en bevond hij zich op de voorste gelederen.

Voordien was het tientallen kilometers lang in het peloton een tevergeefs gevecht om weg te geraken. De overgang naar het echte klimwerk was moordend. Op de Col de la Hourcère spatte het dan wel uiteen en Wout van Aert zat daar op de eerste rijen.

Knap hoe Van Aert zich daar toonde. Van Aert maakte even deel uit van een kopgroep van negen, maar de Zwitser Hirschi trok door en is er inmiddels alleen vandoor. Wout van Aert is weer zijn ploegmaats van Jumbo-Visma gaan vervoegen om kopman Roglic zo goed mogelijk te omringen.

ACHT ACHTERVOLGERS OP HIRSCHI

Hirschi zette door en ging meer dan drie minuten voor de eerste achtervolgers rijden. Die verzamelden zich in een groepje en waren met acht. Dat waren Barguil, Castroviejo, Formolo, Fraile, Gaudu, Kämna, Martinez en Reichenbach. Die zouden echter niet meer voorin geraken. Hirschi tegen de grote kanonnen, zo kondigde de strijd zich in de finale aan.