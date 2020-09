Circus-Wanty Gobert bevestigt de komst van ervaren ritwinnaar uit Giro en Vuelta

Circus-Wanty Gobert haalt met het oog op de komende jaren een brok ervaring weg bij Total Direct Energie. Het Franse team geeft momenteel onderdak aan Rein Taaramäe. De 33-jarige Est rijdt de volgende twee seizoenen voor Circus-Wanty Gobert.

Taaramäe is een gekende naam in het wielerpeloton. Al sinds 2008 maakt hij er deel van uit, met eerst zes jaar bij Cofidis en daarna ook passages bij Astana en Katusha. Etappes winnen in rittenkoersen is zijn grootste wapen. In 2011 en 2016 slaagde Taaramäe erin in respectievelijk de Vuelta en de Giro.

IDEAAL PROGRAMMA

"De keuze voor Circus-Wanty Gobert-Tormans werd snel gemaakt en was ook evident", legt Taaramäe uit. "Het programma van de ploeg is ideaal voor mij, dankzij de combinatie van World Tour-wedstrijden waar ik op ritoverwinningen of ereplaatsen kan mikken, en heuvelachtige koersen in de Europe Tour waar ik de eindoverwinning kan ambiëren."

De goesting is alvast aanwezig om er het beste van te maken. "Ik ben al 33 jaar oud, maar ik ben gemotiveerd als nooit tevoren. Ik zal me ook in een groep met redelijk wat jonge klimmers bevinden, met wie ik mijn ervaring wil delen. Ik heb er altijd van gehouden om jongeren te gidsen en om ze te helpen progressie te maken, dus ben ik blij om in deze met nog te ontplooien talent gevulde kern terecht te komen."