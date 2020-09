Grappig moment op persbabbel Deceuninck-Quick.Step: "Ik geloof dat ik afdwaal... wat was de vraag nu ook alweer?"

Op de rustdag van de Tour heeft Deceuninck-Quick.Step online persmomenten gehouden met enkele renners. Sam Bennett, de nummer twee uit het puntenklassement, was er daar één van. Die wilde zodanig veel kwijt dat hij zelf op een bepaald moment het spoor bijster was.

Waarom hij dit jaar specifiek voor de puntentrui ging, werd hem gevraagd. "Ik wilde eerst voor een ritzege gaan en dan wel zien wat het zou worden voor de groene trui. Toen ik op een paar punten zat, zag ik het als een mooie ervaring om de groene trui eens te dragen. Ik ben dan meer tussensprinten gaan doen", deed Bennett het relaas over zijn evolutie in de Tour.

"Eens ik de trui had, had ik de smaak te pakken. Ik wilde 'm zo maar niet laten gaan. De honger is er wel", bevestigt Bennett. "Het is zwaar, vechten voor de groene trui. Je moet zien dat de voor u juiste renners in de ontsnapping zitten, dan moet je gaan voor de tussensprinten en dan nog eens sprinten in de finale."

Iets heel anders dan de oorspronkelijke aanpak. "Als ik enkel voor de ritzeges ging, kon ik sommige dagen relaxen." Fascinerend om te horen, die inzichten over hoe het is om voor groen te strijden. Alleen was dat de vraag niet helemaal. Bennett bleef maar vertellen, tot hij zichzelf tot stilstand bracht. "Ik geloof dat ik afdwaal... wat was de vraag ook alweer?"

Waarop de renner, zijn entourage en de journalisten in lachen uitbarstten. "Iets met de groene trui? Wel, als ik een ritzege kan behalen, zal dat ook goed zijn voor de groene trui", sloot Bennett maar af.