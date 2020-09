Verrassend begin tiende etappe Tour de France: Zwitsers gegrepen, Pinot heeft even moeten lossen en renner van Mitchelton-Scott heeft opgegeven

De renners zijn bezig aan de tiende etappe van de Tour de France, maar er is al heel wat gebeurd. Stefan Küng en Michael Schär waren samen in de aanval, maar ondertussen zijn ze al opnieuw gegrepen. Er was ook al een valpartij en door die val heeft Bewley moeten opgeven.

Er worden vandaag waaiers verwacht en dus zijn de renners op hun hoede in de tiende etappe van de Tour de France. Ze rijden razend snel en daardoor zijn de vluchters van de dag, de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär, al gegrepen door het peloton.

Er is ook al een grote valpartij geweest en in combinatie met de snelheid van het peloton hadden enkele renners moeten lossen. Daar was onder meer Thibaut Pinot bij. Hij is echter teruggekeerd met het achtervolgende groepje in het peloton, waar de rust (voorlopig) is teruggekeerd. Voor één renner heeft de val grote gevolgen, want Bewley, een renner van Mitchelton-Scott, heeft moeten opgeven.