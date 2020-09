Davide Formolo en Sam Bewley moeten Tour verlaten met een breuk

Davide Formolo en Sam Bewley stappen uit de Tour de France. Beide renners kwamen dinsdag zwaar ten val en liepen een breuk op.

Davide Formolo, die in de Dauphiné nog de derde etappe won, was dinsdag betrokken bij de val in het peloton. De 27-jarige Italiaan kwam slecht neer brak zijn sleutelbeen.

Formolo zal geopereerd worden en hervat binnen vijf à zes weken zijn wielerseizoen. Zijn Tour de France zit er dus al zeker op.

Ook voor Sam Bewley van Mitchelton-Scott zit de Tour erop. De Nieuw-Zeelander was ook betrokken bij de grote val en heeft een breuk opgelopen in de linkerpols.