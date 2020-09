Alaphilippe toont zich goede verliezer: "Proficiat aan Hirschi, groots nummer!"

In etappe twee was het Alaphilippe die naar de etappeoverwinning reed, voor een jonge Marc Hirschi. In etappe twaalf is het de beurt aan Hirschi om de etappe te winnen. Alaphilippe probeerde het ook nog, maar beet zijn tanden stuk op de jonge Zwitser.

Het peloton spatte uiteen op de Côte de la Croix du Pey, een col van derde categorie op zo'n 40 kilometer van de finish. Devenyns en Alaphilippe kwamen wat laat met hun aanval in vergelijking met Hirschi en zijn kompanen. "Het zag er eerst goed uit met Devenyns en Jungels die voorop gingen rijden", zegt Alaphilippe achteraf. Ik heb ook mijn inspanningen geleverd maar het was heel moeilijk. Het ging echt heel snel en Hirschi was echt sterk." 'Groots nummer van Hirschi" Na een mechanisch deffect moest Alaphilippe ook de achtervolgende groep laten rijden, maar helemaal ontgoocheld is de Franse chouchou toch niet. "Nee, Hirschi verdiende om te winnen. Hij heeft een groots nummer afgewerkt, proficiat aan hem!' We hebben het maximale gedaan in de achtervolging maar iedereen wou zich zo weinig mogelijk inspannen. We waren niet te laat om te reageren, maar we kwamen wel op het laatst mogelijke moment. Hirschi was de sterkste, maar mogen probeer ik het opnieuw", klintk het strijdvaardig.