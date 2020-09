Julian Alaphilippe wil nog een rit winnen in deze Tour de France: "Er zijn nog 4 etappes die mij liggen"

Julian Alaphilippe heeft al enkele dagen in de gele trui rondgereden in deze editie van de Tour de France, maar zijn Tour is naar eigen zeggen nog niet ten einde. Zo zou hij nog graag een rit winnen.

Volgens Alaphilippe liggen er nog enkele kansen voor hem in deze Tour de France. "Ik voel mij goed en er zijn nog 4 etappes die mij zouden moeten liggen. Het zou super zijn moest ik nog een rit kunnen winnen", aldus Alaphilippe. Vandaag staat normaal gezien een rit voor vluchters op het programma, maar Alaphilippe is daar toch niet zo zeker van. "Het is de langste rit uit de Tour, maar het is moeilijk te voorspellen. Ik ben niet zeker of de overwinning vandaag naar een vluchter gaat. We hebben wel enkele renners aangeduid om in de aanval te gaan", legde Alaphilippe uit voor de start van de twaalfde etappe.