Higuita moet opgeven na manoeuvre van Bob Jungels: "Een actie die wel vaker gebeurt"

Een opmerkelijk koersincident in de aanvangsfase van de 15e etappe in de Ronde van Frankrijk. Bob Jungels zet zich op de kant en brengt zo Higuita ten val die even daarvoor nog achterom keek. De Colombiaanse klimmer kwam met zijn hoofd in contact met het asfalt en moest opgeven.

Achteraf reageerde Bob Jungels op de opmerkelijke val die hij deels veroorzaakte. "Ik zwiepte naar rechts na een aanval. Zoiets gebeurt wel vaker tijdens de koers. Ik zag hem niet aan mijn rechterzijde en denk dat ik zijn voorweil geraakt heb", klinkt het bij de Luxemburgse kampioen. Dat Higuita moest opgeven, is ook voor Jungels zuur. "Ik vind het heel spijtig dat hij uit de koers ligt door die val. Het spijt me echt als er iets is dat ik verekeerd gedaan heb. Ik weet niet of het mijn fout was maar heb nadien met zijn ploegmaats Uran en Keukeleire gesproken en me geëxcuseerd bij hen. Daarna werd ik langs achter aangereden door de ambulance, dat was ook merkwaardig", vertelt Jungels.