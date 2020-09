Winnaar Kuurne-Brussel-Kuurne moest met Deceuninck-Quick.Step in het verweer: "Bora zette ons echt onder druk"

Bij Deceuninck-Quick.Step was het alle hens aan dek in functie van Sam Bennett. Ook de Deense kampioen en winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, Kasper Asgreen, werd dus opgetrommeld om Bennett bij te staan in de Touretappe naar Lyon.

Het was voor Deceuninck-Quick.Step opboksen tegen het hoge tempo van de ploeg van Sagan. "Het was een heel zware dag. Bora zette ons echt onder druk, maar we deden ons best om Sam dicht bij de groep te houden aan de top van die lange klim."

In de volgende fase van de koers werd dan de achtervolging ingezet. "Daarna probeerden we het gat dicht te rijden. Jammer genoeg is dat niet gelukt, maar zo is wielrennen soms. Zolang Sam op achterstand was, verwachtten we dat zij de druk zouden bleven zetten. Dat is zeker zo."

Asgreen trekt er zich wel aan op dat Bennett in betere doen was dan de dag voordien. "Hij loste pas op twee of drie kilometer van de top. Hij reed heel goed, maar zij reden nog sneller."