Verbrugghe selecteert ook debutant voor Imola: "Het uiterste uit WK halen voor Van Aert en Van Avermaet"

Rik Verbrugghe mocht acht renners aanduiden om mee te nemen naar het WK, maar heeft niet gewoon acht klimmers geselecteerd. België zal er ook moeten staan als team en dus zijn ook helpers noodzakelijk. Eén van hen kan de debuterende Loïc Vliegen worden.

Die is de laatste tijd sterk op dreef en werd beloond met een selectie voor zijn eerste WK. "De selectie voor het Europese kampioenschap heb ik blijkbaar nipt gemist, dus ben ik zeer tevreden dat ik er voor het Wereldkampioenschap wel bij ben. De bondscoach heeft vorige week het parcours verkend en omschreef het als gelijkaardig aan een Ardennenparcours, wat me dus moet liggen."

GEKENDE AANKOMST

De finish mag voor Vliegen al zeker geen geheimen meer kennen. "De aankomst op het autocircuit in Imola ken ik alvast, omdat deze in de Giro d’Italia in 2018 ook als aankomstplaats figureerde. De rest van het parcours zal ik ter plaatse moeten ontdekken."

IDEALE LAATSTE RECHTE LIJN

Ook vanuit zijn ploeg Circus-Wanty Gobert doen ze alles om Vliegen klaar te stomen. "Met mijn team hebben we een mooie voorbereiding richting deze belangrijke afspraak uitgestippeld. Vorige zaterdag maakte ik van de kermiskoers in Heist gebruik om er een kwalitatieve lange trainingsdag van te maken en de aankomende Ronde van Luxemburg, met vijf wedstrijddagen die gewoonlijk intensief zijn, is de ideale laatste rechte lijn."

De ambitie is in elk geval aanwezig om zijn steentje bij te dragen, met hopelijk de wereldtitel voor een Belg als resultaat. "Ik wil er op mijn eerste Wereldkampioenschap bij de profs het uiterste uit halen voor onze twee kopmannen Van Aert en Van Avermaet!"