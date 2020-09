Christian Prudhomme zal opnieuw te zien zijn in de Tour de France: laatste coronatest was negatief

Christian Prudhomme is terug. De Tour-directeur had vorige week een positieve coronatest afgelegd, maar zijn nieuwe test was negatief. Daardoor zal hij opnieuw te zien zijn in de laatste Tourweek.

Christian Prudhomme zal zijn taken terug opnemen in de laatste week van de Tour de France. De Tour-directeur heeft een week in isolatie gezeten na een positieve coronatest, maar volgens Het Laatste Nieuws was een nieuwe test negatief.

Prudhomme werd de voorbije week vervangen door François Lemarchand, maar hij neemt het dus opnieuw over. Het is afwachten of er in het peloton positieve coronagevallen zullen opduiken, want er stonden gisteren coronatesten op het programma bij de verschillende wielerploegen.