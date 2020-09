Coronaresultaten: wie moet naar huis en wie mag mee naar Parijs? Resultaten zijn binnen!

Het is opnieuw bang en spannend afwachten daags na de tweede rustdag. Wie mag nog starten en wie moet naar huis?

De coronatesten zijn een extra factor dit jaar in de Tour de France. Want wie positief test, die moet eruit. En als er meer dan twee renners of stafleden binnen een ploeg positief testen, dan sneuvelt de hele ploeg.

Na de eerste coronatests stonden enkele teams, waaronder INEOS, daardoor 'op scherp' met al één positieve medewerker. De tellers zijn echter opnieuw op nul gezet.

Jumbo negatief?

Een propere lei dus voor alles teams. De NOS wist bij monde van Gesink op maandagavond al te melden dat bij het team van leider Roglic iedereen negatief had getest.

De andere ploegen en hun resultaten sijpelen doorheen de voormiddag binnen in afwachting van een officieel statement van de UCI. Dat kwam er vrij snel: iedereen testte negatief!