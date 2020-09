Marianne Vos boekt overwinning in Giro Rosa, Lotte Kopecky eerste Belgische op tweede plaats

De vijfde etappe in de Giro Rosa is uitgedraaid op een sprint. Daarin was de Nederlandse Marianne Vos de sterkste. Ze haalde het voor Lotte Kopecky en Coryn Rivera.

Elisa Longo Borghini probeerde op zo'n 20 kilometer van de streep nog weg te rijden, maar in de slotkilometers werd ze gegrepen. De Nederlandse Annemiek van Vleuten blijft de leider in het algemeen klassement.

Victory number 27 for @marianne_vos in #GiroRosa as she wins the bunch sprint on stage 5! @ElisaLongoB went solo with 20 km to go but got caught on the final kilometers.



Such a shame we don’t have live images of these amazing stages!🤬



