Patrick Lefevere laat zich uit over Fabio Jakobsen: "Het eerste wat hij zei was: "Zal ik nog wel ooit durven te sprinten?""

Bij Deceuninck-Quick-Step is de Nederlander Fabio Jakobsen volop aan het werken aan zijn herstel. In de Ronde van Polen kwam de sprinter hard ten val na een fout van zijn landgenoot Dylan Groenewegen.

Patrick Lefevere zou Fabio Jakobsen er al graag bij hebben op het eerste trainingskamp in december, al beseft hij dat het misschien nog niet voor de trainingen zal zijn. "Dan kan hij misschien enkele uistapjes meedoen voor de sfeer binnen het team. Trainen zal misschien pas vanaf januari zijn voor hem, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen", aldus Lefevere in een interview bij Sporza.

Volgens Lefevere vroeg Jakobsen zich enkele weken geleden af of hij ooit nog wel zou durven sprinten. "Jakobsen vertelde hoe hij uit zijn coma ontwaakt was. Hij dacht namelijk dat hij ging sterven. Het eerste wat hij zich afvroeg was: "Zal ik nog wel ooit durven te sprinten?""