Richie Porte is aan een opmars bezig in de Tour de France: "Ik voelde mij comfortabel in het wiel van Jumbo-Visma"

Richie Porte is indruk aan het maken in de Tour de France. De 35-jarige klimmer is misschien een ouderdomsdeken tussen de andere klassementsrenners, maar hij houdt zich goed staande dus het jonge geweld.

In de bergrit van zondag was Porte de enige die Roglic en Pogacar kon volgen in de slotkilometer van de Grand Colombier. Hij probeerde zelf nog aan te gaan, maar de Slovenen waren net iets te sterk. Door deze sterke prestatie schuift Porte wel op naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

Porte was tevreden over zijn prestatie. "Ik voelde mij comfortabel in het wiel van Jumbo-Visma. Het ging snel en wanneer Roglic in de aanval ging, probeerde ik op mijn eigen tempo te volgen. Het was goed dat ik tijd kon terugnemen op andere klassementsrenners", staat te lezen bij Cyclingnews.