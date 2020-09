Jurgen Van Den Broeck heeft duidelijke mening over eindstrijd Tour de France: "Kaarten op tafel"

De laatste keer dat we nog eens een Belg hadden die echt meestreed in het eindklassement van de Tour de France? Dat is al geleden van ene Jurgen Van Den Broeck. Hij liet zich uit over het slot van de Ronde van Frankrijk.

Van Den Broeck eindigde een paar keer in de top-5, dit jaar heeft hij de koers van dichtbij gevolgd. En volgens hem is het nu wel beslist. Roglic eindwinnaar? "Het zal moeilijk worden voor Pogacar om die minuut nog te dichten", is hij duidelijk in een Facebook Live van Sporza. "Roglic is niet meteen iemand die snel plooit", beseft hij. "Hij heeft de goede vorm nog en kan die aanhouden tot zaterdag. Iedereen moest zijn kaarten op tafel gooien op de Col de la Loze, het was voor Pogacar het moment om de kloof te verkleinen ..."