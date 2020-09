Tourorganisatie laat toeschouwers toe op de Champs-Elysées zondag

De Ronde van Frankrijk komt traditioneel aan op de Champs-Elysées in Parijs. Het publiek staat dan rijendik langs de kant de Tourhelden van de afgelopen drie weken te bejubelen. Tourorganisator ASO wil dat dit jaar in beperkte mate ook laten gebeuren.

Parijs is een rode zone en in Frankrijk mag je dan bij grote sportevenementen 5.000 supporters ontvangen in open lucht. Op enkele zondes zal er helemaal geen publiek toegelaten zijn, maar ASO wil weldegelijk 5.000 mensen op de Champs-Elysées laten zondagavond.

De aankomst op de Champs-Elysées werd lang beschouwd als het onofficiële WK voor sprinters, maar ook de Scheldeprijs kreeg die titel al toebedeeld. Vorig jaar won Ewan in Parijs, daarvoor Kristoff. De laatste keer dat een Belg won was in 2008, dat was niet Tom Boonen maar Gert Steegmans.