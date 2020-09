Van Aert na knappe derde plaats in zware Alpenetappe: "Ik ben naar de kl*ten"

Het is een gewoonte geworden in deze Tour: monden die openvallen bij een prestatie van Wout van Aert in deze Tour. In de 18e etappe moesten de renners ruim 4.000 hoogtemeters overwinnen, maar van Aert sprintte in de groep der favorieten naar de derde plek.

Het INEOS-duo Kwiatkowski-Carapaz was al gaan vliegen. Maar van Aert kwam wel in de groep der favorieten als derde over de finish.

"Het was een enorm lastige etappe", klinkt het bij van Aert bij Sporza. "Ik zakte erdoor op de slotklim toen ze demareerden op de laatste klim. Maar er was gezegd dat we moesten blijven rijden om Roglic te kunnen bijstaan in het slot van de etappe. Dus dan heb ik ook even de boni's weggepakt", klinkt het eenvoudig.

"Ik kwam boven op 200-300m van Dumoulin en door de lekke band van Porte kwam het allemaal wat samen achter de favorieten. Voor het team was het goed dat we terugkwamen dus we hebben met Porte meegedraaid om het gat te dichten.

Al moeilijkere sprints gereden

Ik moest dan nog even lossen maar kwam er opnieuw bij. Ik heb al moeilijke sprints gereden, maar er geraken was wél lastig", klinkt het.

WK

Het opent alleszins perspectieven voor de toekomst. Een aankomst bergop is misschien wat lastig, maar na een zware bergrit een aankomst bergaf kan misschien wel.

Ik ben echt naar de kl*ten op dit moment

"Goh, misschien wel. Maar nu moest ik in het peloton blijven en zulke etappes zijn vaak voor vluchters. Misschien, al ben ik nu echt wel naar de kl*oten", verzekert hij.

Met nog drie etappes te gaan, heeft van Aert ook nog enkele kansen op ritwinst in deze Tour. Ook op La Planche des Belles Files. "We gaan morgen bekijken hoe we het weekend aanpakken want nog niet alles is beslist in functie van het WK. Ik krijg misschien niet meer zoveel kansen om een tijdrit te winnen in de Tour, maar ook niet om wereldkampioen te worden. Je moet niet atijd te veel willen", besluit de renner van Jumbo-VIsma.