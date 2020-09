De Tour van zijn dromen voor oersterke Deen: "In slotkilometer aan het schreeuwen" en "Een herinnering voor het leven"

Het is echt wel een ferm blik vrijbuiters, waarmee ze bij Sunweb naar deze Tour getrokken zijn. En ook met hun afwerking is helemaal niets mis. Søren Kragh Andersen behaalde in Champagnole zijn tweede ritzege.

Na zijn demarrage liep zijn voorsprong meteen op en zag het er geen moment naar uit dat zijn zege nog in gevaar kwam. "In de slotkilometer was ik in mijn oortje aan het schreeuwen: "Kan je bevestigen dat ik echt een minuut heb? Ik geloofde het niet", stamelde Kragh Andersen.

NOOIT VAN GEDROOMD

De Deen maakt ontegensprekelijk het hoogtepunt van zijn carrière mee. "Twee ritzeges in dezelfde Tour, daar had ik nooit van kunnen dromen. Ik zat met de besten van de wereld op heuvelachtig terrein. Als ik een klein kloofje kon slaan, kon ik misschien vertrekken en dat is exact wat er gebeurde. Dat was mijn geluk."

Sowieso gaat dit hem nog heel lang bijblijven. "Dit is een herinnering voor de rest van mijn leven", bevestigde Kragh Andersen. "Ik ben superblij."