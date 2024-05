Haalt Lefevere zijn grote gelijk na winst van Alaphilippe in de Giro? Analisten zijn duidelijk

Julian Alaphilippe heeft in de Giro eindelijk zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De ex-wereldkampioen won na een monstervlucht van zo'n 125 kilometer.

De afgelopen jaren kreeg Julian Alaphilippe heel wat kritiek van grote baas Patrick Lefevere. Begin 2023 en 2024 zette Lefevere de ex-wereldkampioen op zijn eigen manier op scherp na zijn mindere prestaties.

Lefevere vond dat Alaphilippe te weinig presteerde voor zijn dure contract. Dit voorjaar werd Alaphilippe negende in Milaan-Sanremo, maar door een breukje in zijn kuit kon Alaphilippe niet veel presteren.

In de Giro was het nu dus wel prijs. Al leek zijn aanval op zo'n 125 kilometer van de streep een maat voor niets te worden. "Eigenlijk begint hij er idioot vroeg aan, op die eerste beklimming van de dag. Zeker met een groep van 36 renners achter hem", zei Jip van den Bos bij Eurosport.

Had Lefevere gelijk over Alaphilippe?

"Dat hij nu wint, is vooral een bevestiging dat hij er nog steeds staat." Bobbie Traksel sloot zich daar bij aan. "Hij heeft toch wel wat gezeik over zich heen gekregen. Hij werd door iedereen eigenlijk de grond in geduwd. Nu laat hij zien dat het niet helemaal terecht was."

"Lefevere had misschien wel een punt en hij moest weer op zijn plek gezet worden, al vond ik niet dat het op die manier moest. Maar het heeft wel gewerkt. En nu laat hij zien dat hij er toch nog staat en nog een grote waarde heeft voor een ploeg."