Het geheime wapen van Alaphilippe? Ploegmaat Serry onthult wat er voor de triomf gebeurde

Soudal Quick-Step heeft met Julian Alaphilippe zijn tweede zege in de Giro gewonnen. Bij de ploeg was iedereen natuurlijk tevreden voor de ex-wereldkampioen.

Met Tim Merlier had Soudal Quick-Step al een rit gewonnen in deze Giro, maar wilde nog eens proeven van de zege. In de muurtjesetappe zat het met drie renners mee in de vlucht met Alaphilippe, Hirt en Vansevenant.

Alaphilippe ging er al op 125 kilometer van de streep vandoor. "De etappezege was het grote doel, dus Mauri Vansevenant en ik hebben geprobeerd het daarachter bij elkaar te houden", zei Jan Hirt achteraf.

Bezorgde koffie Alaphilippe vleugels?

Dat lukte niet, want er reed een groep van negen renners weg zonder Hirt en Vansevenant. "Het brak uiteindelijk en we zaten niet meer, maar Julian bleef gelukkig vooruit", stelde Hirt nog.

Ook Pieter Serry was bijzonder blij voor Alaphilippe, omdat de Fransman van ver komt en het ook verdient. "Ik dacht wel: 'waar rijdt hij zo vroeg naartoe?', maar hij moet zich super gevoeld hebben", zegt hij bij Sporza.

"Vanmorgen was hij vroeg op voor de dopingcontrole en ik denk dat hij veel koffie gedronken heeft", grapte Serry. "Het is een echte kampioen. Hij ging wel even door een moeilijke periode, maar we zijn altijd in hem blijven geloven."