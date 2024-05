Tom Pidcock deelt sneertje uit aan Mathieu van der Poel: "Ik wil dat wel"

Mathieu van der Poel komt komende zomer niet in actie in het mountainbiken op de Olympische Spelen. Tom Pidcock wil wél voor de dubbel gaan.

In 2021 werd Tom Pidcock in Tokio al eens olympisch kampioen in het mountainbiken, in Parijs wil Pidcock echter nog meer. De Brit wil zijn olympische titel verlengen in het mountainbiken, maar ook goud pakken op de weg.

Het mountainbiken op de Spelen in Parijs wordt op 27 juli gereden, de wegrit wordt amper vijf dagen later afgewerkt op 3 augustus. Pidcock waagt zich dus wel aan die combinatie, Van der Poel paste daarvoor.

Pidcock dubbel goud op Olympische Spelen

"Ik wil twee keer goud proberen te pakken. Ik ben natuurlijk al olympisch kampioen maar als ik dat nog een keer wordt dan ben ik in Groot-Brittanië echt een legende", zegt Pidcock ambitieus bij Eurosport.

In 2021 was Pidcock nog een outsider op de Spelen, dit keer beseft hij dat het anders zal zijn. "De schijnwerpers zullen deze zomer daardoor zeker op mij gericht zijn", weet Pidcock.

"Alleen al omdat ik de regerend olympisch kampioen ben. De Olympische Spelen zijn een grotere wedstrijd dan normaal. Vorige keer is er ook zoveel op mij afgekomen. Ik stond ineens op alle voorpagina's. Maar dat wil ik graag nog een keer."