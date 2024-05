'Dit wordt de opvallende opvolger van Merijn Zeeman bij Visma-Lease a Bike'

Dat sportief manager Merijn Zeeman eind dit seizoen vertrekt naar voetbalclub AZ, was al even duidelijk. Nu lijkt er ook meer nieuws te zijn over de opvolger.

Begin april bevestigde Merijn Zeeman zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike. Hij was sinds 2012 aan de slag bij de Nederlandse ploeg, sinds 2017 was hij er sportief directeur en stuwde hij de ploeg mee naar grote successen. Visma-Lease a Bike groeide de afgelopen jaren uit tot een van de beste ploegen ter wereld met onder meer twee eindzeges in de Tour van Vingegaard, vorig jaar won de ploeg de drie grote rondes in één seizoen. Visma-Lease a Bike zou nu ook een opvolger voor Zeeman gevonden hebben. Volgens verschillende Nederlandse media zou Jacco Verhaeren (55) hem opvolgen. Hij maakte furore als zwemcoach. Niermann en Heijboer ondersteunen Verhaeren Sinds eind 2023 is Verhaeren al aan de slag bij Visma-Lease a Bike bij de performance staf van de ploeg, vanaf eind volgend jaar zou hij dus Zeeman opvolgen als sportief directeur. Maar hij zou ook steun krijgen. Grischa Niermann en Mathieu Heijboer, die vandaag als ploegleider en Head of Performance zijn bij de ploeg, zullen een rol krijgen net onder sportief directeur Verhaeren.