🎥 Alaphilippe bevrijdt zichzelf met fenomenaal nummer in de Giro, Hermans komt te laat

De twaalfde rit in de Giro is een kluif geworden voor Julian Alaphilippe. De ex-wereldkampioen rondde een fenomenaal nummer af en vervolledigd zijn trilogie.

Het peloton kreeg in de twaalfde rit een muurtjesetappes van 193 kilometer voorgeschoteld. Vier beklimmmingen telden mee voor het bergklassement, maar in totaal moesten de renners over zo'n tien beklimmingen.

Heel wat renners probeerden in de vlucht van de dag te raken in de eerste 50 vlakke kilomters. Uiteindelijk slaagde Julian Alaphilippe er in om weg te raken met de Italiaan Mirco Maestri. Achter hen ontstond wel een grote groep van zo'n 35 renners.

Daar zaten onder meer ritwinnaar Narvaez en Thomas in, maar ook Hermans en klassementsrenners Hirt, Pozzovivo en Lopez. Op een bepaald moment stond Hirt zelfs virtueel op de derde plaats in het klassement.

Alaphilippe rondt nummertje af

Die grote groep splitste wel in twee, achter Alaphilippe en Maestri ontstond een groep van negen renners met onder meer Narvaez, Thomas en Hermans. Maar de twee leiders bleven een minuut voor hen uitrijden.

De samenwerking bij de achtervolgers was bijzonder slecht en zo behielden Alaphilippe en Maestri hun voorsprong. Op zo'n tien kilometer van de streep schudde Alaphilippe zijn medevluchter af, Hermans en Narvaez probeerden hem nog bij de lurven te grijpen.

Alaphilippe rondde zijn nummer van 130 kilometer af en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen. Na een ritten in de Vuelta en Tour is het nu ook prijs in de Giro. Narvaez won het sprintje voor de tweede plek, Hermans werd derde. In het klassement veranderde niets.

Julian Alaphilippe komt solo over de streep en wint de twaalfde etappe.



May 16, 2024