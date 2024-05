Quinten Hermans grijpt naast ritzege in de Giro, maar is ook opgelucht: "Eindelijk"

Quinten Hermans zat in de goede vlucht in de twaalfde etappe van de Giro, maar werd derde. Alaphilippe bleef buiten schot, hij verloor het sprintje om de tweede plaats van Narvaez.

In de muurtjesetappe richting Fano stond het in de sterren geschreven dat een vlucht het zou halen. Iedereen die wilde, probeerde dus in de ontsnapping te raken. De lukte Quinten Hermans uiteindelijk ook.

"We hadden afgesproken om ons in de eerste 40 kilometer niet te veel te mengen voor de vroege vlucht. Pas dan begonnen de beklimmingen en die tactiek pakte goed uit", reageerde hij bij Eurosport.

Hermans voelde zich de afgelopen dagen niet zo goed. "Maar vandaag had ik juist het omgekeerde gevoel van de voorbije dagen. Ik voel me weer gezond en had eindelijk weer terug een goed gevoel in de benen."

Hermans en Narvaez komen te laat

In de finale probeerde Hermans nog samen met Narvaez, de eerste ritwinnaar en roze trui in deze Giro, naar Alaphilippe te rijden. Het gat van zo'n 40 seconden konden ze in de laatste 10 kilometer niet meer dichten.

"Narvaez was een paar procenten sterker, maar we hebben wel vol samengewerkt om nog zo dicht mogelijk te komen. Maar echt heel sterk gereden van Alaphilippe", besloot Hermans nog.