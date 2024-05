Rijdt Uijtdebroeks dit jaar nog de Tour of de Vuelta? Dit denkt Visma-Lease a Bike erover

De Giro was voor Cian Uijtdebroeks het hoofddoel van het jaar, maar dat zag hij in het water vallen door ziekte. Komt hij dit jaar nog in actie in een grote ronde?

Halfweg de Giro stond Cian Uijtdebroeks er bijzonder goed voor in de Giro. Hij stond wel al op vier minuten van leider Tadej Pogacar, maar ten opzichte van de andere concurrenten was het verschil nog niet groot.

Uijtdebroeks stond ook voor een strijd om de witte trui met Antonio Tiberi en Thymen Arensman in de resterende ritten in de Giro. Maar het is dus geëindigd met een opgave door ziekte afgelopen woensdag.

Tour of Vuelta voor Uijtdebroeks?

Voor Uijtdebroeks zal het nu zaak zijn om zich op andere doelen te richten "In eerste instantie moet hij goed herstellen. Daarna kijken we wel weer verder afhankelijk van hoe snel hij zich beter voelt en weer kan trainen", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

De Dauphine of de Ronde van Zwitserland begin juni lijkt te vroeg te komen voor Uijtdebroeks. Rijdt hij dan eventueel dan wel de Tour of de Vuelta? Vorig jaar werd Uijtdebroeks achtste bij zijn debuut in de Vuelta.

"De Vuelta is nog heel ver weg. Het is te voorbarig om daar nu al uitspraken over te doen", zei Reef. Het zou dus kunnen dat we Uijtdebroeks pas in 2025 weer in een grote ronde zullen zien.