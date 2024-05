Ritwinnaar in de Tour schrikt van Mathieu van der Poel: "Dat is redelijk uniek"

Mathieu van der Poel maakte woensdag zijn programma bekend voor de komende weken. Tot de Tour rijdt de wereldkampioen geen enkele wedstrijd meer.

Mathieu van der Poel reed dit jaar nog maar zeven eendagskoersen, waarin hij wel drie keer won en in totaal ook vijf keer op het podium stond. Enkel in Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race gebeurde dat niet.

Op 21 april reed Van der Poel met Luik-Bastenaken-Luik voorlopig zijn laatste wedstrijd, zijn eerstvolgende is pas op 29 juni. Dan start de 111de Tour de France in Firenze. Van der Poel zal dus bijna twee maanden niet koersen.

Olympische Spelen hoofddoel Van der Poel

Ex-renner Karsten Kroon verbaasde zich wat over het programma van Van der Poel. "Heeft hij het hele jaar nog maar zeven koersen gereden? Nee, toch?", zei hij bij Eurosport. "Geen enkele etappekoers ook?"

"Oke, dat is redelijk uniek te noemen. De meeste renners hebben net koersen nodig om echt hun top te bereiken. Dat is toch wat ik ook zelf heb ervaren", zei de ritwinnaar van de achtste rit in de Tour van 2008.

"Van der Poel kan zichzelf op training blijkbaar zo veel pijn doen dat hij toch zijn topniveau zal halen. Al denk ik niet dat hij top wil zijn in de Tour, want het volgende doel is gewoon Olympisch kampioen worden."