Tadej Pogacar heeft er weinig zin in: "Daar kijk ik echt niet naar uit"

Tadej Pogacar beleefde een rustige dag in het peloton in de muurtjesetappe in de Giro. De Sloveen zit vooral al met het lastige weekend in zijn hoofd.

De muurtjesetappe in de Giro was op papier een kans geweest voor Tadej Pogacar om zijn vierde ritwinst te pakken. Maar de Sloveen bleef rustig in het peloton zitten en liet het werk aan andere ploegen.

"Aan aanvallen heb ik nooit gedacht, daarmee had ik meer kunnen riskeren dan kunnen winnen. We waren in controle en hebben energie gespaard richting een zwaar en mooi weekend", zei de Sloveen achteraf.

Tijdrit en zware bergrit in achterhoofd Pogacar

Komende zaterdag staat een vlakke tijdrit van 30 kilometer op het programma. "Naar de tijdrit kijk ik niet zo uit. Die ligt me niet zo goed. Het is daar heel vlak en dan doe ik het vaak niet super. Ik ga mijn kans wel wagen en me daar de volle honderd procent geven."

"Ik kijk meer uit naar de dag nadien, op zondag." Dan staat er een rit van 222 kilometer en 5724 hoogtemeters richting Livigno op het programma. "Dat is echt een monsterlijke rit. Daar gaan we grote verschillen krijgen. Zeker als het weer zijn rol speelt."

"Het wordt een van de zwaarste ritten die we al gedaan hebben, als ik kijk naar de afstand en de hoogtemeters. Ik voel me klaar, de ploeg is ook klaar. En vorige keer heb ik bewezen dat ik daags na de tijdrit goede benen heb."