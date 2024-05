Julian Alaphilippe komt met emotionele reactie na zijn magistrale triomf in de Giro

Na bijna een jaar van droogte heeft Julian Alaphilippe eindelijk nog eens een koers gewonnen. De Franse ex-wereldkampioen haalde eindelijk nog eens zijn gram.

In deze Giro probeerde Julian Alaphilippe al enkele keren om een rit te winnen. In de graveletappe kwam hij bijzonder dicht, maar werd hij nog geklopt in de sprint door de Spanjaard Pelayo Sanchez.

Ook in de rit naar Napels probeerde Alaphilippe, maar werd hij in de laatste kilometers nog gegrepen. Nu was het eindelijk prijs voor de Franse ex-wereldkampioen, na een ontsnapping van meer dan 125 kilometer.

Eindelijk prijs voor Alaphilippe in de Giro

"Eerst zaten we in een omvangrijke groep, maar daar was de samenwerking niet top. Toen zei ik tegen Mirco Maestri: "Gaan!' Mirco was echt heel sterk en had het evenveel verdiend om vandaag te winnen. We hebben uitstekend samengewerkt", zei Alaphilippe achteraf.

Alaphilippe schudde Maestri af in de laatste tien kilometer en pakte zijn eerste zege in de Giro. "Het was altijd al een droom om een rit in de Giro te winnen. Ik ben heel gelukkig dat het nu ook gelukt is."

"Deze zege doet heel veel deugd, ik had deze rit ook aangekruist. Voor mij persoonlijk is het een belangrijke zege. Deze zege is ook voor mijn vrouw en zoon, waar ik zoveel steun aan heb gehad de voorbije tijd."