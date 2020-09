Kragh Andersen doet het opnieuw met een geweldige uitval in de Tour, gemiste kans voor Belgische aanvallers

Een derde Belgische ritzege in de Tour had gekund, maar het werd de tweede voor Kragh Andersen, en de derde voor Sunweb. De Deen toonde nog maar eens zijn magnifieke timing in de finale van de negentiende rit. Voor Naesen, Stuyven en Van Avermaet een gemiste kans.

Het puntenklassement bepaalde een groot deel van de etappe. Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step ging er alleen vandoor en reed verschillende uren solo op kop. Bora-Hansgrohe gaf hem geen vrijgeleide en controleerde in het peloton, samen met Sunweb. Aan de tussensprint bleef Bennett zoals vaak Sagan voor. TEGENREACTIE Rowe, Rolland en Cosnefroy waren op 50 km van de aankomst weggereden en maakten de sprong van tot bij Cavagna. Er kwam ook een tegenreactie van een groepje, met ook renners als Van Avermaet en Declercq bij. Het kwam tot een hergroepering, maar het viel nog nauwelijks stil. Bij het aanbreken van de finale geraakte er dan wel een groepje van twaalf renners weg en die reden een voorsprong van meer dan een twee minuten bij mekaar. Vier Belgen daarbij: Devenyns, Naesen, Stuyven en Van Avermaet. Opvallend: ook de top drie van het puntenklassement - Bennett, Sagan en Trentin - was meegeschoven. Devenyns reed dus vooral in dienst van Bennett. KRAGH ANDERSEN KIEST UITSTEKEND MOMENT In de vorige rit waarin Bora-Hansgrohe zo veel werk opknapte, stuitte het op een late uitval van Kragh Andersen. Die koos ook deze keer een uitstekend moment om weg te rijden en reed in geen tijd een halve minuut bij mekaar. Zijn voorsprong liep nog op tot boven de minuut: Kragh Andersen was outstanding. Mezgec werd tweede, voor Stuyven. Van Avermaet en Naesen maakten de top vijf compleet.