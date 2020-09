Spurter van Bora-Hansgrohe boekt tweede ritzege in Slovakije nadat Deceuninck-Quick.Step voor waaiers zorgt

Onder impuls van Deceuninck-Quick.Step werd de koers hard gemaakt, maar het was Bora-Hansgrohe dat mocht juichen na de derde rit in de Ronde van Slovakije. Martin Laas pakte de overwinning, nadat de Est ook al in de openingsetapppe het snelst was.

De derde etappe in de Ronde van Slovakije, een rit van 181 kilometer, zou uitdraaien op een waaieretappe. Dat is natuurlijk een specialiteit van de mannen van Deceuninck-Quick.Step en dat zou ook blijken, al verliep niet alles naar wens. STEIMLE TERUGGEBRACHT Door mechanische pech belandde een groep met leider Jannik Steimle immers twee minuten achterop en reed Denz van Sunweb virtueel in het geel. Deceuninck-Quick.Step bracht de groep met Steimle echter terug en zorgde er voor dat het peloton vervolgens in twee brak. De laatste vluchter uit de oorspronkelijke ontsnapping werd ook teruggegrepen in de finale. Die eerste groep uit de waaiers zou dus sprinten voor de zege. Ook nog aanwezig: Martin Laas, en de Est van Bora-Hansgrohe spurtte naar zijn tweede ritzege in de Ronde van Slovakije. Het werk van Deceuninck-Quick.Step was wel niet volledig voor niets, want Steimle blijft aan de leiding in het klassement.