Van Avermaet zag dat aanval hem de kans ontnam om te sprinten voor de zege: "Denk niet dat iemand kon reageren"

Greg Van Avermaet heeft het dan toch nog eens geprobeerd in deze Tour. Het leverde hem op de derdelaatste dag de vierde plaats op. Want ook hij was niet bestand tegen de aanval van Kragh Andersen. Die laatste zette met zijn demarrage iedereen schaakmat.

"Ik was blij om mee te zijn en wilde voor de overwinning gaan. We zaten in een goede groep en het was een goed moment om aan te vallen", zag Van Avermaet het aanvankelijk wel zitten. Ook zijn ploegmaat Matteo Trentin was mee. "Ik denk dat Matteo en ik samen een goede koers hebben gereden. We probeerden de koers hard te maken en zaten samen in de finale."

De Italiaan zou ook dan nog eens stevig doortrekken. "Matteo ging voluit op die klim en iedereen probeerde naar zijn wiel toe te gaan. Op dat moment viel het even stil. Kragh Andersen greep zijn kans en ging solo. Ik denk niet dat iemand op dat moment kon reageren."

ONMOGELIJK KRAGH ANDERSEN TERUG TE HALEN

Voor iedereen het goed en wel besefte, was de etappe beslist. "Hij nam onmiddellijk 20 of 30 seconden. We probeerden te achtervolgen, maar je merkte meteen dat het onmogelijk was om hem terug te halen, dus koersten we voor de tweede plaats."