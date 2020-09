Deze 6 renners maken kans op superstrijdlust, wie verkiest u?

Elke dag wordt er in de Ronde van Frankrijk een prijs van de strijdlust uitgedeeld aan de meest strijdvaardige renner van de etappe. Traditiegetrouw wordt ook de prijs van de superstrijdlust uitgedeeld op de voorlaatste dag, daarvoor kan u meestemmen.

Geen al te verrassende namen in de strijd om de superstrijdlust.

Richard Carapaz

De afgelopen drie dagen was Richard Carapaz heel aanwezig in de ontsnapping met als beloning een een-tweetje met ploegmaat Kwiatkowski donderdag. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid ook de bolletjestrui mee naar huis nemen.

Nelson Powless

De jonge Amerikaan Nelson Powless is kandidaat twee op de superstrijdlust. Hij trok regelmatig in de aanval, vooral in de eerste weken, maar kon geen etappezegen pakken. Richting de Mont Aigoual werd hij 4e, in Loudenvielle 5e.

Rolland trok regelmatig in de aanval op zoek naar punten voor de bollentrui maar zal tekortkomen in het klassement. Zijn strijdlust is de jury enigszins niet ontgaan.

Lennard Kamna

Nu komen we aan de kandidaten die ook een etappe konden winnen. Kamna probeerde het vaak om mee te gaan in de juiste ontsnapping. In de 11e etappe was Daniel Martinez nog sterker, maar in etappe 16 reed hij meer dan een minuut weg van Carapaz en Reichenbach.

Marc Hirshi

De ontdekking van deze Tour? De jonge, aanvalslustige Marc Hirschi heeft zijn nominatie zeker verdiend. Na een tweede plaats in Nice en een derde plaats in Lauruns, lukte het hem om etappe 12 richting Sarran op zijn naam te schrijven, voor Rolland en zijn ploegmaat Soren Kragh Andersen.

Alaphilippe is de enige genomineerde die ook de gele trui kon dragen. Hij won de tweede etappe richting Nice en veroverde zo geel maar gaf hem op een lullige manier ook weer uit handen. Hij werd ook nog tweemaal 5e en trok de afgelopen dagen steevast mee in de aanval zonder verder succes.

Stemmen kan u doen door naar de Twitter-pagina van Prix Antargaz gaan en de foto van uw favoriet retweeten.

Wie verdient er volgens u om te winnen?