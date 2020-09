Er wordt niet alleen in de Tour gekoerst: Slotetappe in Giro Rosa en Luxemburg

Er wordt niet alleen in Frankrijk gekoerst. Bijna het hele wielerpeloton staat ergens aan de start. Met de Ronde van Luxemburg, de Giro dell'Appennino én de Giro Rosa staat er heel wat wielrennen gepland zaterdag.

Ronde van Luxemburg

Beginnen doen we het dichtste bij huis, in Luxemburg. Daar staat de slotetappe op het programma, een glooiende etappe met het venijn in de staart. Vrijdag was Diego Ulissi nog de beste, hij haalde het in een groepssprint voor Aimé De Gendt, Hoelgaard en Tim Wellens. In het algemene klassement heeft Ulissi 17 seconden voorsprong op De Gendt. Wellens volgt op 21 seconden, Bakelants op 34.

Tour de Luxembourg 2020 - Stage 5

🚩 Mersch

🏁 Luxembourg

🚴🏻‍♂️ 179.5 Km

Route: https://t.co/F9903V0NRv pic.twitter.com/F2thwZK9CK — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 19, 2020

Giro Rosa

Terwijl de Ronde van Frankrijk gereden wordt, strijden de vrouwen traditioneel in Italië voor de winst in hun belangrijkste rittenkoers: de Giro Rosa.

In de Ronde van Frankrijk sluit men traditioneel af met een vlakke etappe op de Champs-Elysées. De dames komen er in Italië minder goed vanaf want de slotetappe is geen meter vlak. Leidster Anna van der Breggen start met een minuut voorsprong op de Poolse Niewiadoma en 2'23" op Longo Borghini.

Annemiek van Vleuten was goed begonnen aan de Giro Rosa maar moest opgeven na een val waarbij ze haar pols brak.

#GiroRosa WE - Stage 9

🚩 Motta Montecorvino

🏁 Motta Montecorvino

🚴🏻‍♂️ 109 Km

Route: https://t.co/Y4HX3KZ9tm pic.twitter.com/TqXX9IF5TJ — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 19, 2020

Ronde van Slovakije

Ook in Slovakije staat de slotetappe op het menu. De ronde wordt gedomineerd door Duits geweld want Jannik Steimle van Deceuninck-Quick.Step staat aan de leiding, voor Nico Denz. Ook Sean De Bie liet zich opmerkingen met enkele top 5 plaatsen.

Het zal voor Denz moeilijk worden om de leiderstrui nog af te pakken van Steimle. De aankomst is zeer vlak, de laatste 20 kilometer dalend.

Tour de Slovaquie 2020 - Stage 4

🚩 Topoľčianky

🏁 Skalica

🚴🏻‍♂️ 171.5 Km

Route: https://t.co/XxnVZFqBZP pic.twitter.com/APUzTueTGA — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 19, 2020

Giro dell'Appennino

Als je moet fietsen in de Ronde van de Apennijnen, moet er geklommen worden. Het zwaartepunt van de wedstrijd zit wel meer in het midden van de etappe, de top van de laatste klim is zo'n 35 kilometer van de finish.

Aan de start staan Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti, Albasini, Jürgen Roelandts, Gianni Moscon en Gianluca Brambilla als grootste kanshebbers.