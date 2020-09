Ineos Grenadiers kunnen vieren in Giro dell'Appennino

Ethan Hayter heeft de Giro dell'Appennino op zijn naam geschreven. De Britse sprinter was sneller dan Alessandro Covi en Robert Stannard.

Hayter is nog maar 22 jaar en heeft een verleden in het baanwielrennen, zoals veel jonge Britse renners. Hij is sinds 2020 professioneel wielrenner bij Ineos en verovert in Italië zijn eerste profzege.

De Giro dell'Appennino is een lastige Italiaanse klassieker van zo'n 190 kilometer. De renners werden onder meer klimmen voorgeschoteld van 7,7% gemiddeld die 8,3km lang zijn. De laatste 45km was echter vlak waardoor enkele renners konden terugkeren.

Want Gianluca Brambilla reed in de laatste 40km weg uit het peloton en had wel zin in een kabinetstukje. In de slotkilometers werd de Italiaan dan toch gegrepen en kon Hayter naar de overwinning sprinten.

Het werd een sprintje tussen de jonge renners want de nummer twee, Alessandro Covi, is nog maar 21 jaar. Hij zit in zijn tweede jaar als prof bij een WorldTour-ploeg. Nummer drie, Robert Stannard, is ook 22 en zit ook in zijn tweede volledige jaar als prof bij een WorldTour-ploeg.