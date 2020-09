Parcours van WK-wegrit 2021 van Antwerpen naar Leuven voorgesteld: "Juiste datum voor Remco en Wout"

Nadat het WK-tijdritparcours van 2021 al werd voorgesteld is nu ook de wegrit volledig onthuld. Zaterdagochtend in Antwerpen werd de startlijn ingehuldigd. UCI-voorzitter David Lappartient zakte net als enkele andere prominenten hiervoor af naar de havenstad.

Het WK 2021 gaat dus van start in Antwerpen, op de kasseien van de Grote Markt. De renners zullen dan langs Mechelen en Keerbergen passeren, om vervolgens Leuven voorbij te rijden en een lus te maken rond Tervuren en omstreken. Van daar gaat het terug naar de aankomst in Leuven. De heren elite zullen een wegrit afleggen van in totaal 267,7 kilometer.

MOOIE PERSPECTIEVEN

"Het is een parcours voor flandriens", weet Johan Museeuw. "We hebben sterke kampioenen, en twee die er echt bovenuit steken, met Wout van Aert en Remco Evenepoel. Het WK valt op een juiste datum om hier twee Belgische wereldkampioenen te hebben", denkt Museeuw dan ook aan de tijdrit. Wel een straffe uitspraak. "We moeten uiteraard voorzichtig zijn, maar hebben mooie perspectieven."

De tijdrit kent zijn aankomst in Brugge en tijdens de wegrit worden er dus nog tal van andere Vlaamse steden aangedaan. "We wilden er een echt Vlaams WK van maken", zegt Christophe Impens. "Samen met de Vlaamse overheid, onze belangrijkste financierder. Het is hard geïnspireerd op toerisme en kunst. Met Brugge, Leuven, Antwerpen en ook een passage van de wegrit in Mechelen doen we vier Vlaamse kunststeden aan."