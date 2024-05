Julian Alaphilippe heeft nog heel wat plannen in de Giro d'Italia

Julian Alaphilippe was al een bezige bij in de Giro d'Italia. De Fransman wil zich duidelijk laten zien.

Julian Alaphilippe is één van de bedrijvigste renners in het Giro-peloton. De ex-wereldkampioen rijdt enorm veel in de aanval, maar wist dat nog niet te verzilveren met een ritzege. Die pakte Tim Merlier wel en Jan Hirt doet het ook goed in de klassering.

Patrick Lefevere zal dan ook wel tevreden zijn over de Giro van zijn ploeg Soudal-QuickStep tot aan de eerste rustdag. Alaphilippe was al van dag één te zien en wil dat ook duidelijk blijven doen de komende dagen.

In de gravelrit werd hij tweede, geklopt in de sprint door Pelayo Sanchez. Richting Prati di Tivo viel hij aan en ook richting Napels deed Alaphilippe voorin lange tijd mee voor de dagzege in de Giro.

Blij met vorm

“De aanval was niet echt gepland, maar ik vond mezelf in een goede positie op de klim. Het peloton was nerveus, dus ik besloot iets te proberen. Ik gaf alles, maar ik miste net dat kleine beetje om echt weg te blijven”, vertelt de Fransman in een persbericht van de ploeg.

“Ik ben blij met mijn vorm, geniet van de koers en ben content met hoe ik me voel. Ik kijk nu uit naar de eerste rustdag. Daarna blijf ik het weer proberen. De koers is nog lang”, besloot Alaphilippe.