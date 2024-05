Tranen in de ogen! Jan Bakelants breekt in 'Special Forces' over de harde waarheid van zijn carrière

Jan Bakelants is momenteel te zien in 'Special Forces'. In de aflevering van maandag werd het de ex-renner te veel.

Jan Bakelants doet mee aan ‘Special Forces’. Maandag verraste hij met een tactisch plan tijdens een zware klimloop, maar daarna ging hij mentaal helemaal door de knieën.

Bakelants werd gevraagd naar zijn carrière en moest plots vechten om zijn tranen te verstoppen. Zijn eigen conclusie over zijn carrière was ontzettend hard.

“Als je zelf wielrent, hoop je altijd dat je daarmee een carrière uitbouwt die gezien mag worden. Maar nu? Het had beter gekund. Je moet een eerlijke evaluatie maken. Het was niet het maximaal haalbare”, zei hij toen één van de chefs hem vroeg wat hij van zijn carrière vond.

Te weinig geweest om tevreden te zijn

De stilte was enorm, Bakelants was aan het kraken. “Heb je het maximale gegeven tijdens je carrière?, vroeg de chef nog aan onze landgenoot. “Dat wel”, klinkt het toch, nadat Bakelants eventjes moest nadenken, om toch weer bij hetzelfde uit te komen. “Maar het had er anders uit kunnen zien.”

In het interview achteraf was Bakelants nog harder dan zichzelf. “Ik heb heel veel wijze lessen geleerd. Ik heb nu op mijn 37ste ook ergens een interessant leven dankzij wat ik heb meegemaakt en de mensen die ik mocht ontmoeten. Maar het is allemaal te weinig geweest om er tevreden op terug te kijken”, zegt de man die zelfs de gele trui in de Tour droeg.