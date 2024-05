Kopman van Alpecin-Deceuninck is niet te beroerd voor zelfkritiek en steekt de hand in eigen boezem

Drie van de mannen in zijn categorie hebben al kunnen toeslaan en de kopman van Alpecin-Deceuninck nog niet. Kaden Groves stelt het nog zonder ritzege.

Het zijn Tim Merlier, Jonathan Milan en Olav Kooij die elk al wel een sprint naar hun hand hebben kunnen zetten. Groves is het dus nog niet gelukt, al wil dat niet zeggen dat hij niet meedoet om de prijzen. De Australiër was er met een tweede plaats in Andora dicht bij, in de etappe waaarin de sterke Milan naar winst kon knallen.

Een stevige tegenvaller was wel dat Groves in de negende etappe naar Napels niet kon meestrijden voor de eerste plaatsen. Hij zat er net achter gepositioneerd en kwam als zevende over de streep. "Ik ben uiteraard vrij ontgoocheld. Ik was waarschijnlijk een beetje te agressief", toont de sprinter zich bij Cyclingnews zelfkritisch.

PLOEGMAATS ALPECIN-DECEUNINCK NIET IN FINALE

"Ik volgde de aanvallen. Omdat het zo'n zware finale was, dacht ik dat een grote groep wel eens kon ontsnappen. Ik heb waarschijnlijk daar veel energie verspild en kon niet op tijd weer goed genoeg zijn", is Groves eerlijk over de waardeverhoudingen aan de aankomst. Dat Groves geïsoleerd zat in de finale, maaket het niet makkelijker.

Ook hiervoor legt de rappe man in de ploeg van de Roodhoofts de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Alpecin-Deceuninck was in het begin van de rit immers de ploeg die controleerde. "Het is altijd goed als je meer hulp krijgt, maar ik heb mijn ploeg al vroeg opgebruikt. Dat ik op het einde alleen zat, was daar een gevolg van."