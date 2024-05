Uitdaging voor Tadej Pogacar op de rustdag: niet dezelfde fout maken als Mathieu van der Poel

Op de rustdag in de Giro is het uitkijken naar randverhalen. Van der Poel weet er alles van, Pogacar na vandaag wellicht ook.

Tadej Pogacar heeft in zijn flashinterview na de etappe van zondag zijn eet- en drinkplannen voor de eerste rustdag in de Giro aangekondigd. "Hopelijk krijgen we een goede pizza en cappuccino", had Pogacar heel wat lekkers in gedachten. Het moet dan nog wel blijken welk soort pizza en cappuccino de Sloveen opteert.

Dat is niet zomaar een fait divers, het is misschien wel belangrijker dan Pogacar denkt. Zeker bij de keuze van pizza. Dat doet ons immers denken aan de Giro van 2022, toen Mathieu van der Poel één van de grote smaakmakers was van die grote ronde. Al keken de Italianen wel wat raar op van zijn eetgewoonten.

© photonews

Zo deelde Van der Poel dat hij een fan is van Pizza Hawaï, pizza met ananas. Terwijl het in Italië absoluut 'not done' is om ananas op je pizza te leggen. Het heeft toen heel wat aandacht gekregen, ook al omdat Van der Poel eerder al ketchup op zijn pasta had gedaan, nog zoiets waar ze in Italië doorgaans niet van houden.

Het werd Van der Poel uiteraard allemaal met de glimlach vergeven, zeker gezien het effect van zijn uitstraling en prestaties op de Giro. Al waren zijn eetgewoonten echt wel een thema in de loop van die Giro. Om zijn huidige reputatie niet te schaden, kan Pogacar beter niet voor een Pizza Hawaï kiezen op de rustdag.