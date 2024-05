Waalse Pijl, de Ronde, Parijs-Roubaix? Sven Nys zegt wat sterk presterende zoon Thibau op verlanglijstje mag zetten

Voor hen beiden is het begonnen in de cross. Veel meer dan bij Sven ooit het geval was is Thibau Nys aan het uitgroeien tot een wegrenner van formaat.

En dan nog wel tot ééntje die op lastiger terrein uitstekend uit de voeten kan. Als hij dit nu al kan op zijn 21ste, doet dat vermoeden dat op een gegeven moment ook de klassiekers in het vizier zullen komen. Sven Nys spreekt zich in Sporza Daily uit over het potentieel van zijn zoon in de grootste eendagskoersen ter wereld.

"Ik zie hem elke dag grenzen verleggen. Ik denk dat hij goed tot zijn recht zou komen in de Amstel Gold Race of de Waalse Pijl met aankomst op de Muur van Hoei", heeft Sven vooral de Ardennenklassiekers op het oog. Al hoeft het daar niet bij te blijven. "Ook in de Ronde van Vlaanderen droomt hij van een goede prestatie."

ROUBAIX LIGT THIBAU NYS MINDER DAN DE RONDE

Als hij er één voorjaarsklassieker moet uithalen, zou Sven ook die aanduiden. "Ik denk dat Parijs-Roubaix hem veel minder ligt. En een toekomst als ronderenner zie ik zeker niet: het hooggebergte is te hoog gegrepen en zijn tijdrit is een enorm werkpunt. Maar hij heeft wel troeven in huis om in een selecte groep voor ritwinst te gaan."

Thibau Nys heeft reeds bewezen dat er in de kleinere rittenkoersen heel veel mogelijk is. Er is niets dat er op wijst dat dat snel zou stoppen in 2024. "Hij heeft al meer gewonnen dan verwacht en ook in de Ronde van Noorwegen en Wallonië zullen nog kansen volgen", kijkt Sven naar enkele van de volgende koersen van zijn zoon.

SVEN NYS GENIET MEE

Op welke wedstrijden Thibau zich ook het meest gaat richten, de toekomst oogt mooi. En vader Sven kan dat allemaal mee beleven. "Ik geniet van elk moment. We gaan er niet te veel plaatsen op plakken. We gaan hem gewoon zijn ding laten doen en dan zien we wel waar het eindigt."