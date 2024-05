Rollercoaster van emoties: Ritwinnaar uit Giro moet opgeven

Zondag nog won Olav Kooij in de sprint de negende etappe van de Giro. Vandaag komt hij niet meer aan de start van de tiende rit, zo laat zijn ploeg Visma Lease a Bike weten op haar officiële kanalen.

“De Giro is een rollercoaster van emoties. Olav heeft op de rustdag koorts gekregen en kan niet voort”, klinkt het bij de ploeg.

Kooij liet zondag na zijn overwinning nog weten dat hij daarvan gedroomd had. Het was zijn allereerste overwinning in een grote ronde.

Hij deed telkens mee in de sprints en kwam daardoor ook in de top drie van het puntenklassement.

This Giro d’Italia sweeps us through a range of emotions 😃😢. Olav Kooij has developed a fever during the rest day. He is unable to continue. Get well soon, Grand Tour stagewinner 🫶🏼 pic.twitter.com/jOsnU9rJgW