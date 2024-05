Analist Thijs Zonneveld haalt verschroeiend hard uit: "Volkomen belachelijk, shame on you"

Thijs Zonneveld is er echt niet over te spreken. De analist haalt dan ook verschroeiend hard uit naar de organisatie van de Wereldbekerwedstrijd gravel in het Duitse Aken.

Daar heeft Zonneveld, die ook zelf een aantal koersen per jaar rijdt, aan meegedaan in een shirt van BEAT. Op sociale media laat de Nederlander weten zelden zo'n slecht georganiseerde koers te hebben gereden. "Niet of nauwelijks uitgepijld, afgezet of beveiligd", klaagt hij op Instagram al het niet correct afsluiten van het parcours aan.

"Overal geparkeerde en rijdende auto's en tractoren op het parcours, wandelaars die nergens van wisten, mensen met kinderwagens en baby's. Na de eerste ronde afgestapt omdat ik het mezelf niet vergeef als ik mijn trip naar Amerika hypothekeer om hier 10e of 15e te worden, en al helemaal niet als ik een kind zou aanrijden."

Zonneveld tilt er enorm zwaar aan en heeft absoluut niets positiefs te zeggen over de organisatie in Duitsland. "Ambulances reden af en aan, heel veel valpartijen en bijna-crashes. Dit nooit meer. Shame on you." Op X staaft hij zijn verhaal met een filmpje van gravelrijders die om een geparkeerde wagen heen moeten rijden.

Zonneveld laat ook nog weten dat hij tevergeefs geprobeerd heeft om de wedstrijd te laten stilleggen. "Volkomen belachelijk om hierop te koersen." De gravelrace is na zijn opgave dus zonder hem verder gegaan. Daan Soete won bij de mannen en Lucinda Brand bij de vrouwen.