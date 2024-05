Vader Sven en trainer verrassen met minpunt en vaststelling over Thibau Nys: "Niet zoals Mathieu van der Poel"

Thibau Nys verbaast ondertussen vriend en vijand. Ook ene Sven Nys, vader van het toptalent, en zijn trainer Paul Van Den Bosch zijn danig onder de indruk.

In Sporza Daily geven ze toe dat het beter gaat dan verwacht. "Zijn beste waarden heeft hij verpulverd in Hongarije", meldt Van Den Bosch. "Op het einde van een zware koers verbetert hij zijn 5 minutenwaarde. Hij rijdt daar 7,5 watt per kilogram, dat zijn de waarden van de grote jongens." Thibau Nys is een puncher geworden.

Dat weet Van Den Bosch ook, al vindt hij hem ook nog altijd passen in zijn vorig profiel. "Hij is eigenlijk nog steeds een sprinter. Bij zijn 5 seconden-waarde haalt hij meer dan 22 watt per kg lichaamsgewicht. Dan scoor je echt hoog bij de toppers." Al gaan we er nu zeker ook geen renner van maken voor de massasprints.

THIBAU NYS IS SPRINTER EN OOK WEER NIET

"Dat wil zeggen dat hij de benen heeft van een sprinter, maar niet het hoofd. Een sprinter moet zich durven te positioneren, in een gat te duiken. Dat is iets wat hij op dit ogenblik niet kan en niet durft." Hoe bekijkt Sven Nys dat? "Hij heeft zeker de explosiviteit om een sprint te winnen", zegt hij over zijn veelbelovende zoon.

"Hij mist alleen wat gewicht om zich echt te zetten ten opzichte van een Tim Merlier of Fabio Jakobsen. Daar valt hij net te licht voor uit. Ik denk dat hij veel beter tot zijn recht komt in een zware wedstrijd." En die zware wegwedstrijden dienen dan nog gecombineerd te worden met een veldritseizoen. Daar gaan ze zeker mee door.

NIET ZO CONSTANT ALS VAN DER POEL

Al is het ook wel zaak om de verwachtingen enigszins aan te passen. Een heel jaar aan een stuk top zijn is onmogelijk. "Van een 21-jarige kan je nog niet verwachten dat hij een constante lijn behoudt, zoals bijvoorbeeld Mathieu van der Poel", besluit Van Den Bosch.