Cian Uijtdebroeks heeft wat te zeggen over de droom om ooit mannen als Tadej Pogacar écht te bestrijden

Cian Uijtdebroeks is voorlopig al bij de vijf betere renners in de Giro. Tadej Pogacar steekt er uiteraard met kop en schouders bovenuit. Hem echt bestrijden kan wellicht enkel een goede Jonas Vingegaard.

Het moet ergens toch ook wel in het achterhoofd van Uijtdebroeks zitten om ooit het niveau van die twee giganten te bereiken. "Dat is natuurlijk de droom die we hebben", heeft de 21-jarige Belg laten optekenen op zijn persconferentie op de eerste rustdag in de Giro. Er is dan wel nog een hele lange weg af te leggen.

"We zullen in de toekomst zien of het lukt, maar daar droom ik wel van. Ik probeer iedere dag mijn best te doen en dan zien we wel hoe ver we komen. In mijn eerste maanden bij Visma-Lease a Bike heeft de ploeg mij enorm goed geholpen. Ik heb veel geleerd over het functioneren als kopman", somt Uijtdebroeks al positieve zaken op.

Ik leer van Jonas Vingegaard en Sepp Kuss

Van wie steekt hij dan zoal het meeste op? "Ik leer van Jonas Vingegaard en Sepp Kuss hoe zij omgaan met de rol van leider. We hebben progressie geboekt voor de toekomst en we groeien in het aanpakken van een beklimming", zet de beste belofte uit de eerste Giro-week de ingeslagen weg verder.